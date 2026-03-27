La nocture des Producteurs Marché à la ferme

Coullons Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:30:00

fin : 2026-04-22 20:30:00

Date(s) :

2026-04-22

La nocture des Producteurs Marché à la ferme 22 avril

Venez à la rencontre de producteurs de la région lors de leur marché à la ferme

Au rendez-vous Viande Miel Plants de légumes Fraises Pâtes Fromage

Au programme

– Découverte des animaux

– Rencontre avec les producteurs

– Échange et convivialité

N’hésitez pas à commandez votre colis de viande en amont pour le retirer lors du marché. .

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 25 68 57

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English :

La nocture des Producteurs Farm Market April 22

L’événement La nocture des Producteurs Marché à la ferme Coullons a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN