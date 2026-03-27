La nocture des Producteurs Marché à la ferme Coullons
La nocture des Producteurs Marché à la ferme Coullons mercredi 22 avril 2026.
La nocture des Producteurs Marché à la ferme
Coullons Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:30:00
fin : 2026-04-22 20:30:00
Date(s) :
2026-04-22
La nocture des Producteurs Marché à la ferme 22 avril
Venez à la rencontre de producteurs de la région lors de leur marché à la ferme
Au rendez-vous Viande Miel Plants de légumes Fraises Pâtes Fromage
Au programme
– Découverte des animaux
– Rencontre avec les producteurs
– Échange et convivialité
N’hésitez pas à commandez votre colis de viande en amont pour le retirer lors du marché. .
Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 25 68 57
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English :
La nocture des Producteurs Farm Market April 22
L’événement La nocture des Producteurs Marché à la ferme Coullons a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN