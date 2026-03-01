La nocturne d’Allauch Allauch

La nocturne d’Allauch

Samedi 28 mars 2026 à partir de 19h. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La course Nocturne d’#Allauch inscrivez-vous pour participer à ce défi sportif le samedi 28 mars (19h) au cœur du parc de Pichauris

La Nocturne d’Allauch revient pour sa troisième édition, confirmant ainsi son inscription durable dans le calendrier sportif local. Cette course fait partie du challenge FSGT13 et attire chaque année de nombreux passionnés de course à pied, venus relever un défi sportif dans une ambiance conviviale et chaleureuse. L’événement est organisé par l’association Les 3A, qui œuvre activement pour la promotion du sport et du dynamisme local, avec le soutien de la Ville d’Allauch.



Le coup d’envoi sera donné le samedi 28 mars à 19 heures, offrant aux participants une expérience unique de course en soirée. Les coureurs évolueront au cœur des collines du Parc départemental de Pichauris, un site naturel remarquable qui promet un parcours à la fois exigeant et spectaculaire. Entre paysages préservés et atmosphère nocturne, cette édition s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport et de nature.



Deux courses en autonomie vous sont proposées

5 kms avec 160 mètres de dénivelés (12€)

10 kms avec 360 mètres de dénivelés (18€)



N’oubliez pas votre frontale et votre réserve d’eau.



Prêt à relever le défi ?

Inscrivez-vous sur le site http://www.courirenfrance.com



Infos et renseignements à l’adresse secretariatdes3a@gmail.com .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La course Nocturne d?#Allauch: sign up to take part in this sporting challenge on Saturday 28th March (7pm) in the heart of the Parc de Pichauris

L’événement La nocturne d’Allauch Allauch a été mis à jour le 2026-03-07 par Maison du Tourisme d’Allauch