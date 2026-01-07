La Nocturne de la chandeleur Salle Sporti’Vallons Vallons-de-l’Erdre

La Nocturne de la chandeleur

Adeptes de la course à pied ou amateurs de randonnée, vivez une expérience unique à la tombée de la nuit.

Armé d’une lampe frontale, parcourez les 10 km de la Nocturne de la chandeleur proposée par l’Association des Coureurs de l’Erdre (ACRE).

À l’arrivée, les sportifs seront accueillis avec une soupe et des crêpes.

Venez sillonner à travers la campagne des Vallons-de-l’Erdre et à la tombée de la nuit, un parcours de 10 km sur les routes et chemins creux des Vallons de l’Erdre. Parcours élaboré pour plaire à toutes et tous, en famille ou entre amis…

Le départ sera à la salle omnisports, Sporti’Vallons.

Une marche nocturne est organisée. Inscription sur site ou sur place.

Éclairage et gilet obligatoire. .

Whether you’re a runner or a hiker, enjoy a unique experience at dusk.

