La nocturne de Noël, Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

La nocturne de Noël
Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Début : 2025-12-27 17:30:00
fin : 2025-12-27 19:30:00
2025-12-27
Illuminations, veillées de l’avent, fête des lumières… Autant de rendez-vous qui font des lumières de Noël, une tradition incontournable des fêtes de fin d’année !
Afin de (re)découvrir toutes ces traditions de Noël, le château de Bussy-Rabutin vous propose des déambulations nocturnes qui vous plongeront dans la féerie de Noël grâce aux anecdotes de nos guides !
Pour terminer en féerie cette nocturne, laissez-vous envoûter par l’exposition Le chant des Ondes ! .
Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 www.chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
English : La nocturne de Noël
