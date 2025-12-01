La nocturne de Noël, Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

La nocturne de Noël

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27 19:30:00

Date(s) :

2025-12-27

Illuminations, veillées de l’avent, fête des lumières… Autant de rendez-vous qui font des lumières de Noël, une tradition incontournable des fêtes de fin d’année !

Afin de (re)découvrir toutes ces traditions de Noël, le château de Bussy-Rabutin vous propose des déambulations nocturnes qui vous plongeront dans la féerie de Noël grâce aux anecdotes de nos guides !

Pour terminer en féerie cette nocturne, laissez-vous envoûter par l’exposition Le chant des Ondes ! .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 www.chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

