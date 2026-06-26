La nocturne de Pierre-de-Bresse Route de Sens Saint-Germain-du-Bois
jeudi 6 août 2026 · Route de Sens · Saint-Germain-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Bois
La nocturne de Pierre-de-Bresse
Route de Sens Château de Pierre-de-Bresse Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Partez pour une exploration originale entre patrimoine et astronomie.
Après une découverte des collections du château, rencontrez des passionnés qui vous feront voyager à travers les mystères du système solaire.
Une expérience mêlant culture, science et émerveillement. .
Route de Sens Château de Pierre-de-Bresse Saint-Germain-du-Bois 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : La nocturne de Pierre-de-Bresse
L’événement La nocturne de Pierre-de-Bresse Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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