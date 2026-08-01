La nocturne de Rayne Vigneau Château Rayne Vigneau Bommes

Informations pratiques

Bommes

La nocturne de Rayne Vigneau

Château Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

La Nocturne de Rayne Vigneau, une soirée réunissant musique, sculpture et vin !

Au programme

– 18h30 accueil musical autour de la fontaine

– 19h00 présentation des œuvres de la sculptrice Lydie Bansard

– 19h30 à 21h00 récital du Trio Dolce Tormento (la soprano Lucie Fouquet, le saxophoniste baryton François Corneloup et le luth Ondřej Jalůvka)

Tout au long de la soirée, l’espace guinguette du domaine vous accueillera pour déguster les vins du château au verre et des planches gourmandes, face au panorama de la vallée du Ciron et du vignoble de Sauternes. .

Château Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 64 05 reservation@raynevigneau.fr

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English : La nocturne de Rayne Vigneau

L’événement La nocturne de Rayne Vigneau Bommes a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud