La nocturne d’Emilio Soirée Tartiflette & musique Salle des Mielles Jullouville

La nocturne d’Emilio Soirée Tartiflette & musique

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Samedi 6 décembre à Jullouville !

Soirée Tartiflette & musique avec Emilio Corfa.

Salle des Mielles dès 20h.

Buvette sur place .

Ambiance festive garantie !

Une soirée conviviale organisée par l’association Animons Jullou — venez danser, manger et partager un bon moment !

UNIQUEMENT SUR RESERVATION AU 07 80 10 71 36. .

Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 7 80 10 71 36 animonsjullou@gmail.com

English : La nocturne d’Emilio Soirée Tartiflette & musique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La nocturne d’Emilio Soirée Tartiflette & musique Jullouville a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer