La nocturne d’Emilio Soirée Tartiflette & musique Salle des Mielles Jullouville samedi 6 décembre 2025.
Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville Manche
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
2025-12-06
Samedi 6 décembre à Jullouville !
Soirée Tartiflette & musique avec Emilio Corfa.
Salle des Mielles dès 20h.
Buvette sur place .
Ambiance festive garantie !
Une soirée conviviale organisée par l’association Animons Jullou — venez danser, manger et partager un bon moment !
UNIQUEMENT SUR RESERVATION AU 07 80 10 71 36. .
Salle des Mielles 2 Avenue des Frégates Jullouville 50610 Manche Normandie +33 7 80 10 71 36 animonsjullou@gmail.com
