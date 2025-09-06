La Nocturne des associations Hermes

La Nocturne des associations Hermes samedi 6 septembre 2025.

La Nocturne des associations

Rue du 11 Novembre Hermes Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 16:00:00

fin : 2025-09-06 22:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Rendez-vous le samedi 6 septembre à partir de 16h00 au Parc de la Fraternité et sur la place de l’église pour profiter de « La Nocturne des Associations » !

Au programme forum des associations, marché semi-nocturne, concert et feu d’artifice ! 0 .

Rue du 11 Novembre Hermes 60370 Oise Hauts-de-France +33 3 44 07 50 06 mairie@ville-hermes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Nocturne des associations Hermes a été mis à jour le 2025-08-11 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis