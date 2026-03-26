La nocturne des Célestins Spa des Célestins Vichy

La nocturne des Célestins

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 23:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Soirée sur inscription avec accès au spa, séance de musicothérapie aquatique, dégustation de cocktails nutricosmétiques D-LAB, cours de yoga.

.

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening with spa access, aquatic music therapy session, D-LAB nutricosmetic cocktail tasting and yoga class.

L’événement La nocturne des Célestins Vichy a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations