La nocturne des Célestins Spa des Célestins Vichy
La nocturne des Célestins Spa des Célestins Vichy jeudi 23 avril 2026.
La nocturne des Célestins
Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23 23:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Soirée sur inscription avec accès au spa, séance de musicothérapie aquatique, dégustation de cocktails nutricosmétiques D-LAB, cours de yoga.
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Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com
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English :
Evening with spa access, aquatic music therapy session, D-LAB nutricosmetic cocktail tasting and yoga class.
L’événement La nocturne des Célestins Vichy a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations
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