La nocturne des commerçants de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence

La nocturne des commerçants de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence vendredi 11 juillet 2025.

La nocturne des commerçants de Saint-Rémy-de-Provence

Du 11/07 au 29/08/2025 le vendredi de 19h à 21h. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-08-29 21:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Découvrez les Nocturnes de l’Été à Saint-Rémy-de-Provence ✨Familles

Rendez-vous tous les vendredis soirs de juillet et août !

Vos commerçants vous accueillent jusqu’à 21h pour profiter de la douceur des soirées d’été dans le centre historique de Saint-Rémy-de-Provence.



Une belle occasion de flâner dans les ruelles, faire vos emplettes, découvrir les boutiques, et savourer l’ambiance unique de la Provence à la tombée du jour.



Pour le lancement des nocturnes, ce vendredi 11 juillet, les commerçants vous réservent une petite surprise rafraîchissante ou gourmande à déguster en boutique ! Venez nombreux pour cette première soirée conviviale



Et pour prolonger le plaisir, les restaurants vous accueillent ensuite pour dîner et découvrir le meilleur de notre gastronomie locale ️



Ambiance chaleureuse, vitrines illuminées, terrasses animées… Venez vivre les vendredis autrement !



Ils vous attendent nombreux, chaque vendredi jusqu’à 21H ! .

Centre ville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur labelunion13210@gmail.com

English :

Discover the Nocturnes de l’Été in Saint-Rémy-de-Provence ✨

German :

Entdecken Sie die Sommernachtsspiele in Saint-Rémy-de-Provence ✨.

Italiano :

Scoprite i Notturni dell’Estate a Saint-Rémy-de-Provence?

Espanol :

Descubra las Nocturnes de l’Été en Saint-Rémy-de-Provence?

L’événement La nocturne des commerçants de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles