LA NOCTURNE DES FOUS Salle Polyvalente Abbaretz vendredi 24 octobre 2025.

Salle Polyvalente 9 Rue de la Mairie Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Randonnée nocturne pédestre et VTT

Participez à la Nocturne des fous à Abbaretz !

Randonnée pédestre et VTT

– Pédestre 8, 12 ou 16 km

6€

– VTT 25 ou 35 km

7€

Ravitaillement et soupe à l’oignon

SUR INSCRIPTION .

Salle Polyvalente 9 Rue de la Mairie Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 93 37 94 33

English :

Night-time hiking and mountain biking

German :

Nächtliche Wanderung zu Fuß und mit dem Mountainbike

Italiano :

Escursioni notturne a piedi e in mountain bike

Espanol :

Senderismo nocturno y bicicleta de montaña

