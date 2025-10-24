LA NOCTURNE DES FOUS Salle Polyvalente Abbaretz
LA NOCTURNE DES FOUS
Salle Polyvalente 9 Rue de la Mairie Abbaretz Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-24 20:30:00
2025-10-24
Randonnée nocturne pédestre et VTT
Participez à la Nocturne des fous à Abbaretz !
Randonnée pédestre et VTT
– Pédestre 8, 12 ou 16 km
6€
– VTT 25 ou 35 km
7€
Ravitaillement et soupe à l’oignon
SUR INSCRIPTION .
Salle Polyvalente 9 Rue de la Mairie Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 93 37 94 33
English :
Night-time hiking and mountain biking
German :
Nächtliche Wanderung zu Fuß und mit dem Mountainbike
Italiano :
Escursioni notturne a piedi e in mountain bike
Espanol :
Senderismo nocturno y bicicleta de montaña
