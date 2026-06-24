La nocturne des producteurs Coullons
mercredi 22 juillet 2026 · Coullons
Informations pratiques
Coullons
La nocturne des producteurs
Coullons Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
La nocturne des producteurs Marché à la ferme
2ème édition
Retrouvez
– Viande
– Miel
– Légumes
– Pâtes
– Fromage
– Vin
– Bière
– Huile
– Confiture
Au programme
– Rencontre avec nos animaux
– Animation pour les enfants
– Echange avec les producteurs
– Esprit guinguette et planches apéritifs .
Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 25 68 57
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English :
Producers’ Night March at the Farm
L’événement La nocturne des producteurs Coullons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GIEN