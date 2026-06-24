Informations pratiques

Coullons

La nocturne des producteurs

Coullons Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:30:00

fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-22

La nocturne des producteurs Marché à la ferme

2ème édition

Retrouvez

– Viande

– Miel

– Légumes

– Pâtes

– Fromage

– Vin

– Bière

– Huile

– Confiture

Au programme

– Rencontre avec nos animaux

– Animation pour les enfants

– Echange avec les producteurs

– Esprit guinguette et planches apéritifs .

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 25 68 57

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English :

Producers’ Night March at the Farm

L’événement La nocturne des producteurs Coullons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GIEN