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AGENDA · Coullons

La nocturne des producteurs Coullons

mercredi 22 juillet 2026 · Coullons

La nocturne des producteurs Coullons

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Ville
45720 Coullons
Département
Loiret
Tarif

Coullons

La nocturne des producteurs

Coullons Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :
2026-07-22

La nocturne des producteurs Marché à la ferme
2ème édition

Retrouvez
– Viande
– Miel
– Légumes
– Pâtes
– Fromage
– Vin
– Bière
– Huile
– Confiture

Au programme
– Rencontre avec nos animaux
– Animation pour les enfants
– Echange avec les producteurs
– Esprit guinguette et planches apéritifs   .

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 25 68 57 

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English :

Producers’ Night March at the Farm

L’événement La nocturne des producteurs Coullons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GIEN