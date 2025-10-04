La Nocturne du Bois du Fouilloux ZA La Perraudière Saint-Martin-du-Fouilloux

La Nocturne du Bois du Fouilloux ZA La Perraudière Saint-Martin-du-Fouilloux samedi 4 octobre 2025.

La Nocturne du Bois du Fouilloux

ZA La Perraudière Salle Intercommunale des Sports Saint-Martin-du-Fouilloux Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Rendez vous le 07 octobre 2023 pour La Nocturne du Bois du Fouilloux. Les circuits dans les bois du Fouilloux. .

ZA La Perraudière Salle Intercommunale des Sports Saint-Martin-du-Fouilloux 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 21 77 13 comitedesfetes49170@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Nocturne du Bois du Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux a été mis à jour le 2025-08-23 par Destination Angers