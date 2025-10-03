La nocturne du brame Mathaux

La nocturne du brame Mathaux vendredi 3 octobre 2025.

La nocturne du brame

6 Rue De Radonvilliers L’Étape Mathaux Aube

10

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03 23:00:00

2025-10-03

Vous connaissez sans doute ce cri qui fait résonner les forêts, mais l’avez-vous déjà entendu ? On vous propose de venir vibrer au son de ce spectacle impressionnant en pleine nuit pour encore plus de sensations.

Deux heures de balade au cœur de la forêt à la frontale, ponctué de rencontres amphibiens, chouettes, chauves souris, brame du cerf et peut-être même des sangliers ou d’autres surprises… qui sait ?!

Si l’aventure ne vous fais pas peur, à vos inscriptions ! 10 .

6 Rue De Radonvilliers L’Étape Mathaux 10500 Aube Grand Est +33 6 86 46 68 71 maximilien.guide@gmail.com

