La Nocturne du Lagon à Atlanthal Thalassothérapie Atlanthal Anglet
vendredi 18 septembre 2026 · Thalassothérapie Atlanthal · Anglet
Informations pratiques
Anglet
La Nocturne du Lagon à Atlanthal
Thalassothérapie Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:15:00
fin : 2026-09-18 22:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Le temps d’une soirée, le Lagon se pare d’une ambiance lounge inédite : DJ set, lumières tamisées et bar à jus frais et détox pour prolonger la douceur de l’eau. Une parenthèse hors du temps. .
Thalassothérapie Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 75 72
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English : La Nocturne du Lagon à Atlanthal
L’événement La Nocturne du Lagon à Atlanthal Anglet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Anglet
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