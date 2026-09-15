La Nocturne du Lagon à Atlanthal Thalassothérapie Atlanthal Anglet

Informations pratiques

Anglet

La Nocturne du Lagon à Atlanthal

Thalassothérapie Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:15:00

fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Le temps d’une soirée, le Lagon se pare d’une ambiance lounge inédite : DJ set, lumières tamisées et bar à jus frais et détox pour prolonger la douceur de l’eau. Une parenthèse hors du temps. .

Thalassothérapie Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 75 72

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English : La Nocturne du Lagon à Atlanthal

L’événement La Nocturne du Lagon à Atlanthal Anglet a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Anglet