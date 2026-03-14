La Nocturne Festival #5 Brasserie La Nocturne Brainans

La Nocturne Festival #5

Brasserie La Nocturne 1 Rue de la Teppe Brainans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Nocturne Festival #5 débarque… et c’est toujours GRATUIT !

Après 4 éditions de folie, pleines de bonnes vibes, de sourires et de moments inoubliables… on remet ça et en encore plus grand

Cette année s’annonce ÉNORME ! Du coup, pour que tout roule et que tout le monde profite à fond, on met en place un système de réservation (toujours gratuite ou avec petite donation si le cœur vous en dit) via HelloAsso — ouverture le 15 mai !

Au programme

3 scènes à partir de 14h

• Une scène instrumentale avec petite touche électro pour planer en douceur

• Un Dub Corner pour les amateurs de basses qui font vibrer le cœur

• Et la pépite… une scène Techno

Marché de producteurs & artisans l’après-midi pour flâner et découvrir des pépites locales

Animations & jeux en bois pour petits et grands (oui oui, même toi )

3 stands de restauration variés pour régaler tout le monde

Bar “La Nocturne” avec bières et softs pour s’hydrater comme il se doit

Accès facile pour tout type de véhicule

Camping sur place pour prolonger la magie

Entrée libre & gratuite, dans le respect et la bonne humeur

Encore plein de surprises à venir… .

Brasserie La Nocturne 1 Rue de la Teppe Brainans 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 01 11 13 lanocturnefestival@gmail.com

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English :

L’événement La Nocturne Festival #5 Brainans a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA