La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais Restaurant L’escapade du Fronsadais Saint-Michel-de-Fronsac
La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais Restaurant L’escapade du Fronsadais Saint-Michel-de-Fronsac jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Michel-de-Fronsac
La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais
Restaurant L’escapade du Fronsadais D670 Saint-Michel-de-Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 23:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez partager un moment de convivialité autour d’une bonne cuisine du terroir!
Composez votre menu auprès de producteurs d’huitres, pêcheurs d’anguilles , moules frites, magrets frites, paëlla, viande de bœuf, buvette
Soirée musicale animée par Cyril Rod, DJ/ambianceur 80/90/2000 .
Restaurant L’escapade du Fronsadais D670 Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 19 91
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English : La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais
L’événement La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais Saint-Michel-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Fronsadais