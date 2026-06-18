La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais Restaurant L’escapade du Fronsadais Saint-Michel-de-Fronsac jeudi 9 juillet 2026.

Saint-Michel-de-Fronsac

La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais

Restaurant L’escapade du Fronsadais D670 Saint-Michel-de-Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 23:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez partager un moment de convivialité autour d’une bonne cuisine du terroir!

Composez votre menu auprès de producteurs d’huitres, pêcheurs d’anguilles , moules frites, magrets frites, paëlla, viande de bœuf, buvette

Soirée musicale animée par Cyril Rod, DJ/ambianceur 80/90/2000 .

Restaurant L’escapade du Fronsadais D670 Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 19 91

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English : La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais

L’événement La nocturne Gourmande de l’Escapade du Fronsadais Saint-Michel-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Fronsadais