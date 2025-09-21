La Normandie à Gagny Maison Baschet Gagny

La Normandie à Gagny Dimanche 21 septembre, 11h00 Maison Baschet Seine-Saint-Denis

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le chemin de fer arrive à Deauville, permettant à la bourgeoisie parisienne de découvrir les plages et bocages normands. René Baschet, directeur de la revue L’Illustration et Marcel Baschet, grand prix de Rome et peintre célèbre, feront revivre cette Normandie à Gagny par la construction de maisons normandes, à partir d’éléments anciens. Venez découvrir la vie de cette famille célèbre, visiter leur maison et leur parc.

Par la Société d’Histoire de Gagny

Maison Baschet 29 rue Contant 93220 Gagny Gagny 93220 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 01 42 97 http://www.ville-gagny.fr Après avoir connu ses heures de gloire à la brillante époque de René Baschet, directeur de la revue illustrée la plus célèbre et la plus belle de son temps, « L'Illustration », la Maison vit de longues années de solitude. Après son acquisition par la Ville, sa restauration a été achevée en 2000. C'est la première maison à colombages d'Île-de-France RER E station Gagny

