La Normandie dans l’assiette un voyage culinaire à Douvres Lycée Notre-Dame de Nazareth (Salle 2STHR) Douvres-la-Délivrande mercredi 5 novembre 2025.

Lycée Notre-Dame de Nazareth (Salle 2STHR) 20 rue de l’arbalète Douvres-la-Délivrande Calvados

Début : 2025-11-05 09:30:00

fin : 2025-11-05 12:30:00

2025-11-05

Les jeunes talents du lycée pro vous accompagnent. Célébrez la gastronomie locale tout en soutenant la formation et l’engagement de nos futur·es chef·fes. Sur inscription

Préparez vos papilles et votre bonne humeur un événement savoureux et festif débarque à Douvres-la-Délivrande !

En collaboration avec le lycée Technologique et Professionnel Notre Dame de Nazareth, nous vous invitons à un atelier cuisine normande haut en couleurs et en saveurs.

À déguster un menu 100 % normand Filet de limande à la normande, accompagné d’un chou-fleur travaillé en deux cuissons pour révéler toute sa finesse. En dessert, une teurgoule légère revisitée, sublimée par une gelée de cidre — clin d’œil gourmand au patrimoine régional.

Les jeunes talents du lycée professionnel vous accompagneront. C’est l’occasion parfaite de célébrer la gastronomie locale tout en soutenant la formation et l’engagement de nos futur·es chef·fes. .

Lycée Notre-Dame de Nazareth (Salle 2STHR) 20 rue de l’arbalète Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 08 33 23 evs7decoeur@adaj.org

English : La Normandie dans l’assiette un voyage culinaire à Douvres

The young talents of the Lycée Pro accompany you. Celebrate local gastronomy while supporting the training and commitment of our future chefs. Please register

German : La Normandie dans l’assiette un voyage culinaire à Douvres

Die jungen Talente der Berufsschule begleiten Sie. Feiern Sie die lokale Gastronomie und unterstützen Sie gleichzeitig die Ausbildung und das Engagement unserer zukünftigen Chefköche. Auf Anmeldung

Italiano :

I giovani talenti del Lycée Pro sono con voi. Festeggiate la gastronomia locale e sostenete la formazione e l’impegno dei nostri futuri chef. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Los jóvenes talentos del Lycée Pro están con usted. Celebre la gastronomía local mientras apoya la formación y el compromiso de nuestros futuros chefs. Inscripción obligatoria

