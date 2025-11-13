La Normandie dans les arts > visite guidée Saint-Lô

La Normandie dans les arts > visite guidée

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le jeudi 13 novembre à 19h pour la visite guidée La Normandie dans les arts !

Partez à la découverte de la Normandie dans les peintures et sculptures du musée.

Sur réservation au 02 33 72 52 55 .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

