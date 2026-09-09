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La nostalgie ça se danse fait son show ! Morcenx-la-Nouvelle

samedi 10 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

La nostalgie ça se danse fait son show ! Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle du maroc
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
5 5 5 Tarif de base - plein tarif

Morcenx-la-Nouvelle

La nostalgie ça se danse fait son show !

Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Venez assister au show de la nostalgie ça se danse !
Entrée à 5 € et gratuite pour les moins de 8 ans.
Retrouvez une buvette et une restauration sur place !
Venez assister au show de la nostalgie ça se danse !
Entrée à 5 € et gratuite pour les moins de 8 ans.
Retrouvez une buvette et une restauration sur place !   .

Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 92 86 42  lanostalgiecasedanse@gmail.com

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English : La nostalgie ça se danse fait son show !

Come see the nostalgia-themed show « %E7a se danse »!
Admission is %E0 5 ?, and free for children under 8.
Refreshments and food are available on site!

L’événement La nostalgie ça se danse fait son show ! Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx

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