La nostalgie ça se danse fait son show ! Morcenx-la-Nouvelle
samedi 10 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
La nostalgie ça se danse fait son show !
Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez assister au show de la nostalgie ça se danse !
Entrée à 5 € et gratuite pour les moins de 8 ans.
Retrouvez une buvette et une restauration sur place !
Venez assister au show de la nostalgie ça se danse !
Entrée à 5 € et gratuite pour les moins de 8 ans.
Retrouvez une buvette et une restauration sur place ! .
Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 92 86 42 lanostalgiecasedanse@gmail.com
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English : La nostalgie ça se danse fait son show !
Come see the nostalgia-themed show « %E7a se danse »!
Admission is %E0 5 ?, and free for children under 8.
Refreshments and food are available on site!
L’événement La nostalgie ça se danse fait son show ! Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx
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