Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

La nostalgie ça se danse fait son show !

Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez assister au show de la nostalgie ça se danse !

Entrée à 5 € et gratuite pour les moins de 8 ans.

Retrouvez une buvette et une restauration sur place !

Venez assister au show de la nostalgie ça se danse !

Entrée à 5 € et gratuite pour les moins de 8 ans.

Retrouvez une buvette et une restauration sur place ! .

Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 92 86 42 lanostalgiecasedanse@gmail.com

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English : La nostalgie ça se danse fait son show !

Come see the nostalgia-themed show « %E7a se danse »!

Admission is %E0 5 ?, and free for children under 8.

Refreshments and food are available on site!

L’événement La nostalgie ça se danse fait son show ! Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morcenx