La Nostalgie ça se danse Gala Morcenx-la-Nouvelle

La Nostalgie ça se danse Gala Morcenx-la-Nouvelle mercredi 1 octobre 2025.

La Nostalgie ça se danse Gala

Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

La Nostalgie ça se danse vous présente son gala

Soirée dansante jusqu’à 2h

Buvette et restauration

Entrée 5 euros

Gratuit (-8 ans)

La Nostalgie ça se danse vous présente son gala

Soirée dansante jusqu’à 2h

Buvette et restauration

Entrée 5 euros

Gratuit (-8 ans) .

Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 92 86 42

English : La Nostalgie ça se danse Gala

La Nostalgie ça se danse presents its gala evening

Dance until 2 a.m

Refreshments and catering

Admission: 5 euros

Free (under 8)

German : La Nostalgie ça se danse Gala

Die Nostalgie ça se danse präsentiert Ihnen ihre Gala

Tanzabend bis 2 Uhr

Getränke und Essen

Eintritt: 5 Euro

Kostenlos (-8 Jahre)

Italiano :

La Nostalgie ça se danse presenta la sua serata di gala

Ballare fino alle 2 di notte

Bar e ristorazione

Ingresso: 5 euro

Gratuito per i bambini sotto gli 8 anni

Espanol : La Nostalgie ça se danse Gala

La Nostalgie ça se danse presenta su noche de gala

Baile hasta las 2 de la madrugada

Bar y catering

Entrada: 5

Gratis para menores de 8 años

L’événement La Nostalgie ça se danse Gala Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Morcenx