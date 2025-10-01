La Nostalgie ça se danse Gala Morcenx-la-Nouvelle
La Nostalgie ça se danse Gala
Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
La Nostalgie ça se danse vous présente son gala
Soirée dansante jusqu’à 2h
Buvette et restauration
Entrée 5 euros
Gratuit (-8 ans)
Salle du maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 92 86 42
English : La Nostalgie ça se danse Gala
La Nostalgie ça se danse presents its gala evening
Dance until 2 a.m
Refreshments and catering
Admission: 5 euros
Free (under 8)
German : La Nostalgie ça se danse Gala
Die Nostalgie ça se danse präsentiert Ihnen ihre Gala
Tanzabend bis 2 Uhr
Getränke und Essen
Eintritt: 5 Euro
Kostenlos (-8 Jahre)
Italiano :
La Nostalgie ça se danse presenta la sua serata di gala
Ballare fino alle 2 di notte
Bar e ristorazione
Ingresso: 5 euro
Gratuito per i bambini sotto gli 8 anni
Espanol : La Nostalgie ça se danse Gala
La Nostalgie ça se danse presenta su noche de gala
Baile hasta las 2 de la madrugada
Bar y catering
Entrada: 5
Gratis para menores de 8 años
L’événement La Nostalgie ça se danse Gala Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Morcenx