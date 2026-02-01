La nostalgie des blattes La Tronchoyse Tronchoy

La nostalgie des blattes

La Tronchoyse 2 Ruelle Basile Gauchot Tronchoy Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Découvrez la représentation théâtrale La nostalgie des blattes de Pierre Notte. Mise en scène par Sylvain Luquin et représentée par Monique rochot et Brigitte Sapin. Petite restauration et buvette seront disponibles sur place pour rendre ce moment convivial. .

La Tronchoyse 2 Ruelle Basile Gauchot Tronchoy 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 09 73 82

