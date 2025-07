LA NOTTE BIANCA AU JOST Montpellier

LA NOTTE BIANCA AU JOST Montpellier lundi 14 juillet 2025.

LA NOTTE BIANCA AU JOST

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Dress code blanc & bonne vibes !

Cocktails, antipasti, bougies… et DJ set by Almira

Vue imprenable sur les feux d’artifice des villages alentours

Lundi 14 juillet à partir de 19h30

Une soirée chic & festive sous les étoiles

Réservation obligatoire .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

Dress code: white & good vibes!

Cocktails, antipasti, candles? and DJ set by Almira

Breathtaking view of fireworks in the surrounding villages

German :

Dresscode: Weiß & gute Laune!

Cocktails, Antipasti, Kerzen und DJ-Set von Almira

Atemberaubende Aussicht auf das Feuerwerk der umliegenden Dörfer

Italiano :

Dress code: bianco & good vibes!

Cocktail, antipasti, candele e DJ set a cura di Almira

Vista mozzafiato sui fuochi d’artificio nei villaggi circostanti

Espanol :

Código de vestimenta: ¡blanco y buen rollo!

Cócteles, antipasti, velas… y DJ set de Almira

Impresionantes vistas de los fuegos artificiales en los pueblos de los alrededores

