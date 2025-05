LA NOUBA DES TOTEMS – Saint-Jean-de-Fos, 8 juin 2025 07:00, Saint-Jean-de-Fos.

Hérault

LA NOUBA DES TOTEMS Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

La Nouba des Totems

Pour la 2ème année consécutive, l’Association Lo Picart organise la nouba des Totems.

Les animaux totémiques de la communauté de communes Vallée de l’Hérault se retrouveront à Saint-Jean-de-Fos pour faire la Nouba, au son des fifres et tambours de Bleu Totem .

L’Ase, lo Pòrc negre, lo Cagaròl et lo Picart seront présentés sur la Place lors d’une première scénette exécutée avec le Théâtre du bout du Monde . Un second tableau verra le baptême du Taurillon (lo Simbeu) de Montarnaud, nouveau venu parmi les animaux. Après une dernière cavalcade, les animaux déambuleront dans le village jusqu’au jardin d’Argileum où un apéritif convivial sera offert au public et aux intervenants. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

English :

La Nouba des Totems will bring together the totemic animals of the Hérault valley.

On the program: music, a traditional music band, shows, a stroll through the streets of the old village…

German :

Bei der Nouba des Totems werden die Totemtiere aus dem Tal des Hérault zusammenkommen.

Auf dem Programm stehen Musik, eine Blaskapelle mit traditioneller Musik, Aufführungen, ein Umzug durch die Straßen des alten Dorfes …

Italiano :

La Nouba des Totems

Espanol :

La Nouba des Totems reunirá a los animales totémicos del valle del Hérault.

En el programa: música, banda de música tradicional, espectáculos, paseo por las calles del antiguo pueblo…

L’événement LA NOUBA DES TOTEMS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT