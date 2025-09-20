La Noue en fête Place de la République Saint-Dizier
La Noue en fête Place de la République Saint-Dizier samedi 20 septembre 2025.
Gratuit, buvette payante au profit de l’école Jules Ferry
La Noue en fête vous donne rendez-vous le samedi 20 septembre de 13h à 18h sur la place de la République à Saint-Dizier.
Au programme :
- Créativité & savoir-faire : activités manuelles, nœuds de brélage, aumônières, maquillage.
- Animations & détente : jeux gonflables, parcours motricité, blind test musical, mini-concert folk, initiation à la danse country.
- Jeux & convivialité : jeux de société, jeux de cartes, jeux d’enquête, jeux sans tabou, jeux en bois, jeux nature.
- Buvette & gourmandises proposées par et au profit de l’école Jules Ferry.
- Un moment convivial à partager en famille dans le cadre du Contrat de Ville – Animations de Quartiers.
