La Noue en fête Place de la République Saint-Dizier

La Noue en fête Samedi 20 septembre, 13h00 Place de la République Haute-Marne

Gratuit, buvette payante au profit de l’école Jules Ferry

La Noue en fête vous donne rendez-vous le samedi 20 septembre de 13h à 18h sur la place de la République à Saint-Dizier.

Au programme :

Créativité & savoir-faire : activités manuelles, nœuds de brélage, aumônières, maquillage.

Animations & détente : jeux gonflables, parcours motricité, blind test musical, mini-concert folk, initiation à la danse country.

Jeux & convivialité : jeux de société, jeux de cartes, jeux d’enquête, jeux sans tabou, jeux en bois, jeux nature.

Buvette & gourmandises proposées par et au profit de l’école Jules Ferry.

Un moment convivial à partager en famille dans le cadre du Contrat de Ville – Animations de Quartiers.

Animations, jeux, concerts et ateliers créatifs pour toute la famille, le samedi 20 septembre de 13h à 18h, place de la République à Saint-Dizier.