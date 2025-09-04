La nouveauté, à quel prix ? Parvis des Droits de l’Homme Lannion
La nouveauté, à quel prix ? Parvis des Droits de l’Homme Lannion vendredi 20 mars 2026.
La nouveauté, à quel prix ?
Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Jeanne Guien décrit ce moteur du capitalisme qui, à partir du goût, du désir du neuf et de l’inédit, crée un univers imaginaire dont la nouveauté (la néophilie ) constitue une valeur et un but en soi. Mais cette dynamique nous conduit à une consommation effrénée. Les conséquences toujours plus de déchets, de destructions et de violences sociologiques.
Jeanne Guien, docteure en philosophie, chercheuse indépendante .
Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La nouveauté, à quel prix ? Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose