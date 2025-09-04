La nouveauté, à quel prix ? Parvis des Droits de l’Homme Lannion

La nouveauté, à quel prix ? Parvis des Droits de l’Homme Lannion vendredi 20 mars 2026.

La nouveauté, à quel prix ?

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Jeanne Guien décrit ce moteur du capitalisme qui, à partir du goût, du désir du neuf et de l’inédit, crée un univers imaginaire dont la nouveauté (la néophilie ) constitue une valeur et un but en soi. Mais cette dynamique nous conduit à une consommation effrénée. Les conséquences toujours plus de déchets, de destructions et de violences sociologiques.

Jeanne Guien, docteure en philosophie, chercheuse indépendante .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La nouveauté, à quel prix ? Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose