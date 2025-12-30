LA NOUVELLE AVENTURE DE LA FÉE THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE Paris

LA NOUVELLE AVENTURE DE LA FÉE Début : 2025-12-31 à 16:15. Tarif : – euros.

LA NOUVELLE AVENTURE DE LA FÉE DES COMPTINES CHANTE NOËLLa fée des Comptines est de retour au Théâtre de la Boussole pour Noël ! Le pays des champignons roses prépare déjà Noel la fée est débordée car on y chante toute la journée ! D’un coup de baguette magique, elle ouvre sa malle féérique d’où s’échappera un véritable récital de Noel. Chansons de toujours, comptines à gestes et nouvelles mélodies enchanteront petits et grands lors de ce spectacle familial de fin d’année. A savoir : Par mesure de sécurité l’accès est refusé aux enfants de moins de 1 an pour protéger leur ouïe. Auteur : Maud DelmarMetteur en scène : Maud Delmar A partir de 1 ans Durée : 55 min

THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris 75