La Nouvelle Calédonie par Laurent LE BRUN Rue du Général de Gaulle Pontivy

La Nouvelle Calédonie par Laurent LE BRUN Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 4 novembre 2025.

La Nouvelle Calédonie par Laurent LE BRUN

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 14:30:00

fin : 2025-11-04 16:30:00

Date(s) :

2025-11-04

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Master spécialisé de gestion des entreprises agricoles et agro-industrielles, il poursuit par une formation continue avec HEC, science Po etc. Il exerce de nombreux mandats dans des entreprises et des collectivités dont l’assemblée de la province du nord de Nouvelle Calédonie.

Après un bref exposé de la géographie et de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, la conférence présente

le processus de décolonisation engagé en 1946. La conférence a l’ambition de donner des clés de compréhension à l’auditoire afin que chacun puisse se forger une opinion sur le processus complexe en cours à l’issue de la période des accords de Matignon-Oudinot (1988 1998) et de l’Accord de Nouméa dont le terme était prévu en 2018. Après avoir connu une séquence de violences à partir du 13 mai 2024, les négociations entre les parties sont en cours et devraient aboutir à la proposition d’un nouveau statut institutionnel qui devra être validé par la population calédonienne et le Congrès de la République, la Constitution devant être modifiée. La conférence sera mise à jour en fonction de l’évolution de la situation dans les prochains mois. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Nouvelle Calédonie par Laurent LE BRUN Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté