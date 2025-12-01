La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt rue du Lac Labergement-Sainte-Marie
La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt rue du Lac Labergement-Sainte-Marie samedi 13 décembre 2025.
La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt
rue du Lac Salle Valliere Labergement-Sainte-Marie Doubs
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:30:00
2025-12-13 2025-12-14
Découvrez la nouvelle comédie de JougnArt ! Cette saison, nous vous proposons un vaudeville débridé signé Vivien Lheraux. Alors Accrochez-vous , échauffez vos zygomatiques et venez passer une belle soirée ! .
rue du Lac Salle Valliere Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 12 84 billetterie.jougnart@gmail.com
