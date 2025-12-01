La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt rue du Lac Labergement-Sainte-Marie

La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt rue du Lac Labergement-Sainte-Marie samedi 13 décembre 2025.

La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt

rue du Lac Salle Valliere Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Découvrez la nouvelle comédie de JougnArt ! Cette saison, nous vous proposons un vaudeville débridé signé Vivien Lheraux. Alors Accrochez-vous , échauffez vos zygomatiques et venez passer une belle soirée ! .

rue du Lac Salle Valliere Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 12 84 billetterie.jougnart@gmail.com

English : La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt

German : La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt

Italiano :

Espanol :

L’événement La nouvelle comédie de la Compagnie JougnArt Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS