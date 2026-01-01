La nouvelle édition de la biographie de Solange Fernex Wittersdorf
29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin
Vendredi 2026-01-30 19:30:00
Projection du film La Petite étincelle . Réservation obligatoire
La nouvelle édition de la biographie consacrée à Solange Fernex vient de paraître aux éditions Cambourakis.
A cette occasion, nous vous convions à une soirée organisée par la librairie Mille Feuilles d’Altkirch et par l’université pour tous Le Thalb de Wittersdorf, avec projection du film La Petite étincelle .
Les droits d’auteure sont versés à l’association Enfants de Tchernobyl Belarus, fondée par Solange et Michel Fernex. .
29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 02 23 22 88 contact@upt-le-thalb.fr
English :
Screening of the film La Petite étincelle . Reservation required
