Après-midi familiale pour s’amuser et découvrir la nouvelle Esplanade des Gascons à la Chambre d’Amour.

Programme :

Coloriage géant, de 16h à 20h

Ateliers cirque, de 16h à 18h

Maquillage, de 16h à 19h

Jeux en bois, de 16h à 19h

Bokale Brass Band, de 19h à 20h30

À la Chambre d’Amour, l’Esplanade des Gascons est rendue aux piétons.

Découvrez de nouveaux espaces, de la végétation, du mobilier organisé en salons, des jeux pour enfants, des bains de soleil en bois d’acacia, des gradins et marches pour se tourner vers la plage, des arceaux à vélos… et un embellissement du bureau d’accueil de l’Office de tourisme et de loisirs avec son auvent et son nouveau bardage. .

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01

