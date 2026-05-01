La nouvelle pagaille 2026 Rue du Sire de Bosc Rohard Bosc-le-Hard

Bosc-le-Hard

La nouvelle pagaille 2026

Rue du Sire de Bosc Rohard Espace de loisirs Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06 2026-09-25 2026-09-26

Venez découvrir ce nouveau concert La nouvelle pagaille en direct à l’espace de loisirs de Bosc le Hard, les 29 et 30 mai, les 05 et 06 juin sur réservation dès le 1er mai 2026 et les 25 et 26 septembre sur réservation dès le 1er septembre 2026.

Evènement sur réservation au 02 35 34 21 99 ou par mail à lanouvellepagaille@gmail.com .

Rue du Sire de Bosc Rohard Espace de loisirs Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 21 99 lanouvellepagaille@gmail.com

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English : La nouvelle pagaille 2026

L’événement La nouvelle pagaille 2026 Bosc-le-Hard a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin