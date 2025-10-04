La Novelline fête ses 10 ans Place du 11 août 1944 Cluny

La Novelline fête ses 10 ans Place du 11 août 1944 Cluny samedi 4 octobre 2025.

La Novelline fête ses 10 ans

Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

La Novelline, habitat partagé et accompagné fête ses 10 ans!

Après-midi festive.

Ateliers 10 ans d’histoire, la Novelline aujourd’hui, création d’une oeuvre commune, stands découverte sur cérébrolésion et handicap.

Tombola d’oeuvres d’art

Spectacles musical, poétique et théâtre d’improvisation , .

Buvette, crêpes. . .

Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 01 95 lanovelline@orange.fr

English : La Novelline fête ses 10 ans

German : La Novelline fête ses 10 ans

Italiano :

Espanol :

L’événement La Novelline fête ses 10 ans Cluny a été mis à jour le 2025-09-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II