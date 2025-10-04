La Novelline fête ses 10 ans Place du 11 août 1944 Cluny
Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues Cluny Saône-et-Loire
14:00:00
18:00:00
2025-10-04
La Novelline, habitat partagé et accompagné fête ses 10 ans!
Après-midi festive.
Ateliers 10 ans d’histoire, la Novelline aujourd’hui, création d’une oeuvre commune, stands découverte sur cérébrolésion et handicap.
Tombola d’oeuvres d’art
Spectacles musical, poétique et théâtre d’improvisation , .
Buvette, crêpes. . .
Place du 11 août 1944 Ecuries de Saint-Hugues Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 01 95 lanovelline@orange.fr
