La Nòvia : Ekomane / Nancarrow Le Générateur Gentilly

Dans cette nouvelle création, le collectif La Nòvia s’empare de pièces du compositeur Conlon Nancarrow écrites

pour le piano mécanique. Les processus rythmiques et les jeux de

timbres à l’oeuvre dans la musique de Nancarrow ont profondément marqué Guilhem Lacroux et Yann Gourdon, qui ont décidé de transposer et arranger certaines de ses études pour l’instrumentarium de La Nòvia.

Le programme est complété par une commande à la musicienne électronique et artiste sonore Jessica Ekomane qui a imaginé des pièces en résonance à son propre travail, à l’identité du collectif et à l’œuvre de Conlon Nancarrow.

Antoine Cognet banjo

Basile Brémaud violon

Clara Levy violon

Clément Gauthier chabrette, voix

David Fauroux régie son

Guilhem Lacroux guitare électrique, arrangements, direction

Grégoire Orio vidéo, lumières

Jacques Puech cabrette

Nina Garcia guitare électrique

Perrine Bourel violon

Pierre-Vincent Fortunier cornemuses 11p et 23p

Yann Gourdon électronique, programmation, direction

La Nòvia : Ekomane / Nancarrow est coproduite par RISE, Réseau international de sonorités expérimentales.

Avec

le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de la région Auvergne

Rhône-Alpes, du CNM, de l’ADAMI, du Festival Archipel, du Festival

Musica, de la Muse en Circuit, du Lieu Unique, de CERC, du GMEM, de La

Cave 12, du Générateur et des Instants Chavirés.

Infos pratiques :

〓 Date & Horaires 〓

Jeudi 9 avril 2026 à 20h30.

Ouverture des portes à 20h.

〓 Billetterie 〓

16€ plein tarif

14€ prévente et Montreuillois | acheter en ligne

12€ abonnés Instants Chavirés | s’abonner

Attention : événement partenaire — la gratuité pour le habitant-e-s de Gentilly n’est pas applicable.

Bar et petite restauration sur place (espèces & CB acceptées).

image © Thaïs Breton

La Nòvia est un collectif basé en Haute-Loire qui réunit des musiciens et musiciennes professionnel·le·s résidant sur un large territoire (Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Gard, Hérault et Hautes-Alpes). Ce collectif est un lieu de réflexion et d’expérimentation autour des musiques traditionnelles et/ou expérimentales. La pluralité de ses acteurs et actrices – musicien·ne·s, graphiste, vidéaste, technicien son – crée une dynamique et une cohérence esthétique forte.

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h30 à 23h30

payant

16€ plein tarif



14€ prévente et Montreuillois | acheter en ligne



12€ abonnés Instants Chavirés | s’abonner

Public adultes.

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

Métro -> 7 : Porte d’Italie (Paris) (647m)

Bus -> 57184 : Verdun Victor Hugo (Gentilly) (64m)

Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (127.31m)

