La Nòvia : Ekomane / Nancarrow Le Générateur Gentilly
La Nòvia : Ekomane / Nancarrow Le Générateur Gentilly jeudi 9 avril 2026.
Dans cette nouvelle création, le collectif La Nòvia s’empare de pièces du compositeur Conlon Nancarrow écrites
pour le piano mécanique. Les processus rythmiques et les jeux de
timbres à l’oeuvre dans la musique de Nancarrow ont profondément marqué Guilhem Lacroux et Yann Gourdon, qui ont décidé de transposer et arranger certaines de ses études pour l’instrumentarium de La Nòvia.
Le programme est complété par une commande à la musicienne électronique et artiste sonore Jessica Ekomane qui a imaginé des pièces en résonance à son propre travail, à l’identité du collectif et à l’œuvre de Conlon Nancarrow.
Antoine Cognet banjo
Basile Brémaud violon
Clara Levy violon
Clément Gauthier chabrette, voix
David Fauroux régie son
Guilhem Lacroux guitare électrique, arrangements, direction
Grégoire Orio vidéo, lumières
Jacques Puech cabrette
Nina Garcia guitare électrique
Perrine Bourel violon
Pierre-Vincent Fortunier cornemuses 11p et 23p
Yann Gourdon électronique, programmation, direction
La Nòvia : Ekomane / Nancarrow est coproduite par RISE, Réseau international de sonorités expérimentales.
Avec
le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de la région Auvergne
Rhône-Alpes, du CNM, de l’ADAMI, du Festival Archipel, du Festival
Musica, de la Muse en Circuit, du Lieu Unique, de CERC, du GMEM, de La
Cave 12, du Générateur et des Instants Chavirés.
Infos pratiques :
〓 Date & Horaires 〓
Jeudi 9 avril 2026 à 20h30.
Ouverture des portes à 20h.
〓 Billetterie 〓
16€ plein tarif
14€ prévente et Montreuillois | acheter en ligne
12€ abonnés Instants Chavirés | s’abonner
Attention : événement partenaire — la gratuité pour le habitant-e-s de Gentilly n’est pas applicable.
Bar et petite restauration sur place (espèces & CB acceptées).
image © Thaïs Breton
La Nòvia est un collectif basé en Haute-Loire qui réunit des musiciens et musiciennes professionnel·le·s résidant sur un large territoire (Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Gard, Hérault et Hautes-Alpes). Ce collectif est un lieu de réflexion et d’expérimentation autour des musiques traditionnelles et/ou expérimentales. La pluralité de ses acteurs et actrices – musicien·ne·s, graphiste, vidéaste, technicien son – crée une dynamique et une cohérence esthétique forte.
Le jeudi 09 avril 2026
de 20h30 à 23h30
payant
16€ plein tarif
14€ prévente et Montreuillois | acheter en ligne
12€ abonnés Instants Chavirés | s’abonner
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T23:30:00+02:00
fin : 2026-04-10T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T20:30:00+02:00_2026-04-09T23:30:00+02:00
Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly
Métro -> 7 : Porte d’Italie (Paris) (647m)
Bus -> 57184 : Verdun Victor Hugo (Gentilly) (64m)
Vélib -> Charles Frérot – Albert Guilpin (127.31m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.legenerateur.com/spectacle/la-novia-le-generateur/ +33149869914
Afficher la carte du lieu Le Générateur et trouvez le meilleur itinéraire