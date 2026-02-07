La Nòvia joue Jessica Ekomane & Conlon Nancarrow Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 20:30 –

Gratuit : non 7 € à 18 € Tarif plein : 18 € / réduit : 16 € / petit chat fidèle : 14 € / très réduit : 7 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concert La Nòvia est un collectif français dont les membres explorent les frontières entre musiques traditionnelles et pratiques expérimentales. En 2025, ils et elles s’attaquent à Conlon Nancarrow (1912-1997), compositeur de processus de jeu, connu notamment pour ses fameuses « Études pour piano mécanique ». Quelques-unes de ses pièces sont transposées ici pour un ensemble d’instruments classiques et populaires (vielle à roue, cornemuse, banjo, etc.). Le programme est complété par une commande à la musicienne électronique et artiste sonore Jessica Ekomane. > Antoine Cognet : banjo / Basile Bremaud : violon / Clara Levy : violon / Clément Gauthier : chabrette, voix / David Fauroux : régie son / Guilhem Lacroux : guitare électrique, arrangements, direction / Grégoire Orio : vidéo, lumières / Jacques Puech : cabrette / Nina Garcia : guitare électrique / Perrine Bourel : violon / Pierre-Vincent Vortunier : cornemuses 11p et 23p / Yann Gourdon : électronique, programmation, direction Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30 Concert dans le cadre du Festival Variations

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

