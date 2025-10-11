La Nowba, avec la Compagnie Rosa Bonheur Médiathèque de Frelinghien Frelinghien

A partir de 4 ans. Ouvert à toutes et à tous. Gratuit. Inscription obligatoire.

2025-10-11T18:00 – 2025-10-11T20:30

Début : 2025-10-11T18:00 – 2025-10-11T20:30

2025-10-11T18:00 – 2025-10-11T20:30

Après un premier temps pour faire connaissance, le public est invité à chanter et à utiliser des supports originaux pour danser en petits groupes.

Un apéritif dinatoire suivra cet atelie dansé et clôturera les festivités de la Nuit des BIbliothèques.

Médiathèque de Frelinghien 4, Place des Combattants 59236 FRELINGHIEN Frelinghien 59236 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@mediatheque-frelinghien.fr »}]

Atelier dansé festif familial, suivi d’un apéritif dinatoire Danse Animation tout public