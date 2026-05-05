La Noyeraie des Borderies Une journée pour découvrir un aliment formidable ️, La Noyeraie des Borderies, Saint-André-des-Combes

La Noyeraie des Borderies Une journée pour découvrir un aliment formidable ️ Samedi 6 juin, 10h00 La Noyeraie des Borderies Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Un programme ludique pour tout comprendre sur la noix, ce fruit à coque si doué pour nous faire du bien !

Autour de visites pédagogiques grauites et d’ateliers pour petits et grands, l’équipe de la Noyeraie vous invite à venir vivre une journée exceptionnelle en pleine nature sur le site unqiue de notre verger de noyer.

Le programme détaillé sera dévoilé dans les prochaines semaines. Les horaires de visites seront à 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.

Une offre de repas 100% local sera proposée et notre bar servira boissons et glaces toute la journée.

La Noyeraie des Borderies 3 chez Devaud 16100 Louzac-Saint-André Saint-André-des-Combes 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@noyeraie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0983063876 »}]

Une journée pour découvrir la noix, un aliment FORMIDABLE ! Un évènement pour toute la famille, visites gartuites et ateliers ludiques pour tout comprendre sur ce fruit à coque si bon pour la santé ! noix alimentation

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