LA NUIT ANDALOUSE LE GRENAT Perpignan

LA NUIT ANDALOUSE

LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Au Théâtre de l’Archipel Le Grenat, un double plateau pour célébrer le flamenco dans sa dimension la plus contemporaine et exaltante. Sur la scène, se succèdent des musiciens hors pair qui naviguent, dans une alchimie parfaite, entre jazz, influences andalouses et musiques du monde.

LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

English :

At Théâtre de l’Archipel Le Grenat, a double bill celebrates flamenco in its most contemporary and exhilarating dimension. On stage, a succession of peerless musicians navigate, in perfect alchemy, between jazz, Andalusian influences and world music.

