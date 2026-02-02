La nuit au marais !

La Roche-Clermault Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2026-04-23

fin : 2026-04-23

2026-04-23

Laissez-vous emporter par les habitants du marais de Taligny le temps d’une balade découverte au crépuscule. Vous pourrez vous lancer à la recherche des animaux qui peuplent le site et sont particulièrement actifs à la tombée du jour.

Seul ou en famille, gardez les yeux et les oreilles grands ouverts.

RDV à 20H45 sur le parking du marais de Taligny à la Roche Clermault (Route de Loudun face à la pharmacie)

Remarques Bottes indispensables, lampe frontale conseillée, jumelles, vêtements couvrants. Sortie dépendante des niveaux d’eau. .

La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

Let yourself be carried away by the inhabitants of the Taligny marshes on a discovery walk at dusk. You’ll be able to search for the animals that populate the site and are particularly active at dusk.

