LA NUIT AU PETIT MUSÉE SINGULIER Cholet

LA NUIT AU PETIT MUSÉE SINGULIER

9 rue de Tours Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

2025-12-05

Événement organisé par l’Artothèque de l’ESAT Arc en Ciel Cholet (49)

Vente exceptionnelle d’œuvres d’art !

Habituellement, à l’artothèque, on emprunte des tableaux…

Mais le vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h,

venez acheter, découvrir et partager un moment unique au cœur de l’ESAT ! .

+33 6 47 52 66 81 artotheque@esatarcenciel.fr

