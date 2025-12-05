LA NUIT AU PETIT MUSÉE SINGULIER Cholet
9 rue de Tours Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 21:30:00
2025-12-05
Événement organisé par l’Artothèque de l’ESAT Arc en Ciel Cholet (49)
Vente exceptionnelle d’œuvres d’art !
Habituellement, à l’artothèque, on emprunte des tableaux…
Mais le vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h,
venez acheter, découvrir et partager un moment unique au cœur de l’ESAT ! .
9 rue de Tours Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 52 66 81 artotheque@esatarcenciel.fr
