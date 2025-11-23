LA NUIT AVANT LE PARADIS – Le Laurette Théâtre Paris

LA NUIT AVANT LE PARADIS Début : 2025-11-23 à 17:00. Tarif : – euros.

Marseille, 1944. Alors qu’ils s’apprêtent à dîner, Josy et André voient leur destin bousculé lorsque la gestapo frappe à la porte et accuse André de rébellion envers le Régime de Vichy. Une lutte acharnée pour survivre éclate entre trois âmes détruites par la haine. A l’aube, la guerre les séparera…Un soir de janvier 1944, dans une Marseille occupée par le IIIème Reich, Josy et André sont sur le point à fêter un heureux évènement. Soudain, la gestapo frappe à la porte pour arrêter André et vient condamner cette soirée qui s’annonçait parfaite. Josy prend les choses en main, elle assure que son mari est introuvable. Entre lutte acharnée pour survivre, trahison et énergie du désespoir, les amants s’apprêtent à vivre leurs dernières heures ensemble. Mais une arrivée vient perturber leurs adieux : Maurice, frère de Josy et magistrat de Vichy. Sa présence installe rapidement une tension palpable : est-il là pour sauver ? Ou pour se sauver ? Dans ce huis clos haletant en alexandrins où les personnages se retrouvent face à leur propre mort, la question des choix que l’on fait en temps de guerre est au cœur du débat. Doit-on accepter l’oppression pour vivre en paix avec ceux qu’on aime ? Ou doit-on se battre contre l’oppression au péril de ceux qui nous aiment ?Avec : Bruno Bonhomme, Rafael Blin, Lilou MorilleMise en scène : Célia Astierde Lilou Morille

Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris 75