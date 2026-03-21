LA NUIT BATMAN Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 18:00 – 23:59

Gratuit : non 20 € 20 € pour les 4 filmsBar du cinéma ouvert entre les séances – snacks sur placeRESERVATIONS recommandées:https://www.ticketingcine.com/?EMS1157=&cmp=other#showsuperbillet?id=188 Tout public

Pour notre deuxième édition de la Nuit au cinémaOn dédie le marathon aux méchants du plus incontournable des super-héros:Batman (1989, Tim Burton)Batman : le défi (1992, Tim Burton)Batman Begins (2005, Christopher Nolan)Batman vs Superman (2016, Zack Snyder)Sortez la machine à coudre : cocktail thématique offert pour les personnes déguisées !Quiz et animations – bar du cinéma ouvert entre les séances – snacks sur place – et d’autres surprises !

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html



Afficher la carte du lieu Ciné-Théâtre Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire

