LA NUIT BATMAN, Cinéma Bonne Garde, Nantes

LA NUIT BATMAN 11 et 12 avril Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-12T00:00:00+02:00 – 2026-04-12T05:30:00+02:00

Pour notre deuxième édition de la Nuit au cinéma

On dédie le marathon aux méchants du plus incontournable des super-héros:

Batman (1989, Tim Burton)

Batman : le défi (1992, Tim Burton)

Batman Begins (2005, Christopher Nolan)

Batman vs Superman (2016, Zack Snyder)

Sortez la machine à coudre : cocktail thématique offert pour les personnes déguisées !

Quiz et animations – bar du cinéma ouvert entre les séances – snacks sur place – et d’autres surprises !

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html »}] Salle de cinéma de environ 300 places

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

Toute la nuit au cinéma avec BATMAN Batman Nuit