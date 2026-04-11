LA NUIT BATMAN, Cinéma Bonne Garde, Nantes
LA NUIT BATMAN, Cinéma Bonne Garde, Nantes samedi 11 avril 2026.
LA NUIT BATMAN 11 et 12 avril Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique
20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-12T00:00:00+02:00 – 2026-04-12T05:30:00+02:00
Pour notre deuxième édition de la Nuit au cinéma
On dédie le marathon aux méchants du plus incontournable des super-héros:
Batman (1989, Tim Burton)
Batman : le défi (1992, Tim Burton)
Batman Begins (2005, Christopher Nolan)
Batman vs Superman (2016, Zack Snyder)
Sortez la machine à coudre : cocktail thématique offert pour les personnes déguisées !
Quiz et animations – bar du cinéma ouvert entre les séances – snacks sur place – et d’autres surprises !
Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html »}] Salle de cinéma de environ 300 places
Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :
un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma
deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques
– en transports en commun (Naolib) :
Tram : L2 et L3 station Pirmil
Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil
Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques
Toute la nuit au cinéma avec BATMAN Batman Nuit
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