La Nuit Brésilienne Zone commerciale Capvern Capvern

Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08 23:00:00
2025-11-08
Show de Samba avec l’artiste Clarinha Samba
Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45 .
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
English :
Samba show with artist Clarinha Samba
German :
Samba-Show mit der Künstlerin Clarinha Samba
Italiano :
Spettacolo di samba con l’artista Clarinha Samba
Espanol :
Espectáculo de samba con la artista Clarinha Samba
