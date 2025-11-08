La Nuit Brésilienne Zone commerciale Capvern Capvern

La Nuit Brésilienne

CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Show de Samba avec l’artiste Clarinha Samba

Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45 .

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Samba show with artist Clarinha Samba

German :

Samba-Show mit der Künstlerin Clarinha Samba

Italiano :

Spettacolo di samba con l’artista Clarinha Samba

Espanol :

Espectáculo de samba con la artista Clarinha Samba

L'événement La Nuit Brésilienne Capvern a été mis à jour le 2025-10-31