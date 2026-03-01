La Nuit de La Bouinotte

Chemin du Stade Arthon Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un grand moment de rire, de partage et de convivialité à ne pas manquer !

Au programme de cette belle soirée berrichonne

Extraits de Le berger m’a dit de Jean-Louis Boncoeur par Jean Huguet et Gérard Guillaume

Le chanteur des villes et le conteur des chants Sketch berrichon par Hubert Loiseau et Patrice Monnot

Le strict minimum Duo de chanteurs castelroussins

Remise des Villemont d’Or

Galette finale et pot de l’amitié 12 .

Chemin du Stade Arthon 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 7 69 86 06 54

English :

A great moment of laughter, sharing and conviviality not to be missed!

L’événement La Nuit de La Bouinotte Arthon a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme