La Nuit de La Bouinotte Arthon
La Nuit de La Bouinotte Arthon samedi 14 mars 2026.
La Nuit de La Bouinotte
Chemin du Stade Arthon Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Un grand moment de rire, de partage et de convivialité à ne pas manquer !
Au programme de cette belle soirée berrichonne
Extraits de Le berger m’a dit de Jean-Louis Boncoeur par Jean Huguet et Gérard Guillaume
Le chanteur des villes et le conteur des chants Sketch berrichon par Hubert Loiseau et Patrice Monnot
Le strict minimum Duo de chanteurs castelroussins
Remise des Villemont d’Or
Galette finale et pot de l’amitié 12 .
Chemin du Stade Arthon 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 7 69 86 06 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great moment of laughter, sharing and conviviality not to be missed!
L’événement La Nuit de La Bouinotte Arthon a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme