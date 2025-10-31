La nuit de la Broisha Lucq-de-Béarn

La nuit de la Broisha Lucq-de-Béarn vendredi 31 octobre 2025.

La Souche Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

19h Bal Trad

20h30 Balade musical à la lumière des flambeaux suivie d’un conte

21h15 Spectacle de feu en solo

22h Concert des B3X .

La Souche Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques lasouche.contact@gmail.com

