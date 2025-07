La nuit de la chauve-souris Parc de la Canner Buding

La nuit de la chauve-souris Parc de la Canner Buding vendredi 22 août 2025.

La nuit de la chauve-souris

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding Moselle

Pour la Nuit internationale de la chauve-souris, l’Arc Mosellan et la CPEPESC s’associent à cet évènement mondial pour permettre au grand public de découvrir ce petit mammifère fascinant.

Cette sortie sera l’occasion d’en savoir un peu plus sur les Chiroptères. Grâce à des détecteurs à ultrasons, vous pourrez même entendre les chauves-souris.

Elles n’auront plus de secrets pour vous !

Inscription obligatoire auprès du service animation de l’Arc Mosellan avant le mercredi 20 août.Tout public

Parc de la Canner 9 rue du moulin Buding 57920 Moselle Grand Est +33 3 82 83 64 62 animation@arcmosellan.fr

English :

For International Bat Night, Arc Mosellan and CPEPESC are joining forces with this worldwide event to give the general public the chance to discover this fascinating little mammal.

This outing will be an opportunity to learn a little more about Chiroptera. Thanks to ultrasonic detectors, you’ll even be able to hear the bats.

They’ll have no more secrets for you!

Please register with the Arc Mosellan events department before Wednesday August 20.

German :

Für die Internationale Nacht der Fledermaus schließen sich der Arc Mosellan und die CPEPESC diesem weltweiten Ereignis an, um der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, dieses faszinierende kleine Säugetier zu entdecken.

Dieser Ausflug bietet die Gelegenheit, mehr über Fledermäuse zu erfahren. Mithilfe von Ultraschalldetektoren können Sie die Fledermäuse sogar hören.

Sie werden keine Geheimnisse mehr vor ihnen haben!

Anmeldung bis Mittwoch, den 20. August, beim Service Animation de l’Arc Mosellan erforderlich.

Italiano :

In occasione della Notte internazionale dei pipistrelli, Arc Mosellan e il CPEPESC si uniscono a questo evento globale per offrire al pubblico la possibilità di scoprire questo affascinante piccolo mammifero.

Questa uscita sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più sui chirotteri. Grazie a rilevatori di ultrasuoni, sarà possibile ascoltare i pipistrelli.

Non avranno più segreti per voi!

Si prega di iscriversi presso il dipartimento eventi dell’Arc Mosellan entro mercoledì 20 agosto.

Espanol :

Con motivo de la Noche Internacional de los Murciélagos, Arc Mosellan y el CPEPESC se unen a este acontecimiento mundial para dar a conocer al gran público este pequeño mamífero fascinante.

Esta salida será una oportunidad para saber un poco más sobre los quirópteros. Gracias a detectores de ultrasonidos, podrá incluso oír a los murciélagos.

¡No tendrán más secretos para usted!

Inscríbase en el departamento de eventos de Arc Mosellan antes del miércoles 20 de agosto.

