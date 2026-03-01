La Nuit de la Chouette à Villers-Bocage

Rue Richard Lenoir Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Connaissez-vous la différence entre une chouette et un hibou ? Non ? Alors venez découvrir ces oiseaux nocturnes à l’occasion de la Nuit de la chouette. Après une première partie en salle, vous pourrez les écouter dans la commune. Prévoyez des lampes.

Connaissez-vous la différence entre une chouette et un hibou ? Non ? Alors venez découvrir ces oiseaux nocturnes à l’occasion de la Nuit de la chouette. Après une première partie en salle, vous pourrez les écouter dans la commune. Prévoyez des lampes.

Le lieu de la rendez-vous sera communiqué lors de la réservation. .

Rue Richard Lenoir Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 30 43 27 abc.villersbocage14@gmail.com

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English : La Nuit de la Chouette à Villers-Bocage

Do you know the difference between an owl and an owl? No ? Then come and discover these nocturnal birds on Owl Night. After an initial indoor session, you can listen to them in the village. Bring your own lights.

L’événement La Nuit de la Chouette à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie