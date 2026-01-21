La Nuit de la Chouette Saline royale Arc-et-Senans

La Nuit de la Chouette

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Depuis près de 30 ans, la Nuit de la Chouette vous invite à découvrir les rapaces nocturnes et leur environnement.

Après une présentation générale, vous vous rendrez au cœur du parc de la Saline pour essayer d’entendre ou d’apercevoir la chouette chevêche d’Athéna ou l’effraie des clochers. Vous participerez aussi à un atelier de dissection de pelotes de réjection pour mieux connaitre leur alimentation.

Animation tout public, accès libre sur réservation. .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

